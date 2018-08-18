العثور على جثة شاب مقتولاً قرب اللد

القدس- وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عاما في حرش "بيت شيمن" قرب مدينة اللد.

وهرعت الطواقم الطبية إلى المكان بعد أن تلقت صباح اليوم، بلاغا مفاده العثور على شاب غائب عن الوعي في أحراش "بيت شيمن".

وتبين من الفحوصات الأولية أن الشاب تعرض للتعنيف، حيث ظهر على جثته كدمات وعلامات عنف في القسم العلوي من جسده مما اضطر الطاقم الطبي إلى إعلان وفاته على الفور.

وأوردت مصادر صحفية أن الشاب المتوفي هو من سكان مدينة اللد، واسمه شادي صالح محارب.

"عرب 48"