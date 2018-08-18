فيديو| في ختام جلسة المركزي.. الرئيس عباس: اما ان نتسلم السلطة في غزة كما الضفة او فلتتسلمها حماس

رام الله- وطن: قال الرئيس محمود عباس، في كلمة له في ختام اجتماعات المجلس المركزي، الذي عقد في رام الله، ان اي مساعدات انسانية لقطاع غزة مرفوضة ما لم تمر عبر السلطة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس عباس، أن "أي مساعدات تدفع لغزة يجب أن تمر عبر السلطة" مشيراً الى أن "لن نقبل بأن تكون غزة منفصلة".

وقال انه ابلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص الوضع في قطاع غزة موقفا حاسما ً: "أما نستلم السلطة كما هي في الضفة الغربية وقطاع غزة يا هم يستلموا".

وأشار الرئيس عباس الى أنه "لن يكون بيننا وبين الولايات المتحدة حديث ما لم يتراجعوا عن موضوع القدس والمستوطنات وكذلك لن نقبل بهم وسيطًا".

ولفت الى أن القيادة الفلسطينية "سنعيد النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية"، متابعاً "اتفاقية أوسلو لن تبقى ما بيقت الأحوال على ما هي وكذلك الأمر لاتفاقية باريس".

وتابع الرئيس عباس: "لن نقبل خصم "اسرائيل" لأموال المقاصة بسبب تحويلها لأهالي الشهداء والأسرى"، لافتاً الى أنه سيحارب قانون القومية "حربا شعواء".

وفي ختام حديثه، قال: "نقول لمن لم يحضر جلسة المجلس المركزي "مع السلامة".