بعد مناشدات.. مصر تفتح غداً معبر رفح لعودة العالقين

غزة- وطن: أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن فتح معبر رفح البري صباح الاحد لأدخال قرابة ألف عالق فلسطيني في الجانب المصري لقطاع غزة.

واضافت ان إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، سيتم اعتباراً من يوم الاثنين المقبل وحتى السبت 25 من الشهر الجاري بمناسبة عيد الأضحى.

وكان فلسطينيون عالقون في منطقة العريش شرق سيناء، ناشدوا فتح معبر رفح البري ليعودوا الى منازلهم في قطاع غزة.

ويشار الى أن العالقين امضوا خمسة ايام في الطريق من القاهرة الى المعبر الذي يتم إغلاقه يومي الجمعة والسبت خلال الأسبوع.