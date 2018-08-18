لجنة الانتخابات تقرر قبول جميع طلبات الترشح المقدمة لانتخابات الاعادة

رام الله- وطن: قررت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماع خاص عقدته، مساء اليوم السبت، قبول كافة طلبات الترشح للانتخابات المحلية / الإعادة ، والتي قدمت لها مع نهاية فترة الترشح وعددها 22، وذلك بعد أن قامت بدراسة كافة الطلبات والتأكد من استيفائها للمتطلبات حسب القانون.

وبانتهاء عملية الترشح يتبين أن عدد الهيئات المحلية التي تقدم فيها أكثر من قائمة بلغ ستة هيئات، وسته هيئات أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة، بينما لم تتقدم أي قائمة انتخابية في ست هيئات محلية.