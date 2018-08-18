4 شهداء خلال الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة المحتلة وقطاع غزة؛ الأسبوع الماضي، في الوقت الذي قتلت فيه مستوطنة وأصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة.

ولفت التقرير إلى استشهاد شابين فلسطينيين في “جمعة ثوار من أجل القدس”؛ أمس الجمعة، على حدود قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال، وشابًا من أم الفحم بالداخل برصاص شرطة الاحتلال في القدس.

ويوم الأحد، استشهد شاب من بنى سهيلا شرقي خانيونس، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرقي المدينة؛ خلال مسيرات العودة في 14 أيار/ مايو الماضي.