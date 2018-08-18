غزة: بحرية الاحتلال تستهدف بالرصاص المسير البحري المطالب بكسر الحصار

غزة- وطن: أطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عصر اليوم السبت، مسير بحري خامس من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية الشمالية؛ للمطالبة برفع الحصار المستمر على القطاع منذ 12 عاما.

واعترضت بحرية الاحتلال المسير، باطلاق نيران رشاشاتها على القوارب.

وانطلقت عشرات القوارب على متنها عشرات الفلسطينيين، من ميناء الصيادين بمدينة غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع.

وقال المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، إن انطلاق المسير البحري الخامس من ميناء غزة اليوم، هدفه نقل معاناة أهالي قطاع غزة بفعل الحصار المستمر منذ سنوات.

وسبق هذه التظاهرة أربع مسيرات بحرية مشابهة منذ 29 مايو/ أيار الماضي، طالبت بكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، بتنظيم من هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار.

وسابقاً، اعترضت بحرية الاحتلال ثلاث مسيرات منها واقتادت قواربها إلى ميناء اسدود، واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنها قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

والسبت الماضي، انطلقت المسيرة البحرية الرابعة من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية الشمالية، بمشاركة 40 قاربا على متنها عشرات الفلسطينيين، من ميناء الصيادين بمدينة غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع، واعترضتها بحرية الاحتلال وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المشاركين في المسيرة.