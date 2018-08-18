الأسير الصحفي الريماوي: الاحتلال يحاسبنا على استخدام مصطلح "شهيد"

رام الله- وطن: قال الأسير الصحفي علاء الريماوي، إن "الاحتلال يواصل اعتقال الصحفيين ومحاسبتهم على عملهم المهني، هكذا كان الحال معنا في قناة القدس، واليوم يطال الاعتقال الصحفي علي دار علي، والصحفي محمد منى وآخرين، ومن الواضح أن عجلة الاعتقال ستستمر وأن الحساب على مضامين العمل الصحفي يأتي في سياق ضرب بنية الإعلام الفلسطيني ومنعها من العمل والتقليل من دورها في إظهار الحقيقة، وكان هذا واضحاً من خلال جلسات التحقيق التي كانت بالأمس وأول أمس معي شخصيًا، ومع الصحفي علي دار علي، وما نظم من اتهام للصحفي محمد منى، حيث تركز التحقيق على اتجاهين الاتجاه الأول السياسة التحريرية الفلسطينية في تناول الحدث، حيث اعتبر الاحتلال أن وصف الشهيد، والاحتلال والصمود والتحدي ورفض الاحتلال مضامين "تحريضية" توجب الاعتقال، والاتجاه الثاني، أعتبر المحققون أن اعتقال الصحفيين يأتي في سياق التخويف للجسم الصحفي من التغطية بالمضامين الفلسطينية".

وأوضح الريماوي في رسالة له من داخل أسره "مارس الاحتلال عبر ذلك أسلوب التخويف والتهديد ومصادرة الممتلكات والتقى في هذا الهدف منظومة القضاء والشرطة والمخابرات، ما سمعناه بشكل واضح ومن خلال عرض أسماء الصحفيين بأن عملية الاعتقال ستستمر وأنه سيطال كل صحفي فلسطيني حر".

وأضاف "أمام ذلك ما زلنا ننتظر موقفًا موحدًا مع الاتحاد الدولي ونقابة الصحفيين والاتحاد العربي للصحافة لتحقيق هدف واحد وهو حماية الصحفي الفلسطيني تحت الاحتلال".

