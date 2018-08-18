الليلة.. رام الله تزف 500 عريساً

رام الله- وطن: أقيم مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، العرس الوطني الجماعي الكبير الذي ضم 500 عريس وعروس، برعاية وحضور الرئيس محمود عباس.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للعرس الجماعي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، في كلمته: "في فلسطين التي يرجم فيها الأطفال حجارتهم على الاحتلال وتتزين فيها صور الأزقة والحارات بصور الشهداء، يسكن الفرح إلى جانب الوجع، ونلتقي اليوم لتزغرد حناجر الأمهات ويتفتح الورد في نفوس 500 عريس وعروس وتشرق ابتسامة الوعد على نفوس تلك العرسان، ونحملهم على هودج القلوب العامرة بالحب في البيت العامر بالوفاء وهو حصن الشرعية مقر الرئاسة وعلى ثرى طيب يحتضن الشهيد ياسر عرفات، وفي حضرة سيد البيت والشرعية القائد محمود عباس الذي أبى ورغم كل انشغالاته والتحديات والصعاب التي يواجهها بشكل يومي إلا أن يدخل البهجة والفرح، عشية عيد الأضحى، لكل بيت في وطننا الحبيب، دعما للعناصر الشابة الذين نفخر بهم لأنهم السواعد التي يقوم عليها بناء الوطن من خلال ضخ دماء جديدة في شرايينه لخلق توازن ديمغرافي يعمر البلاد ويدافع عنها في مواجهة غول الاستيطان".

وقال "إن كل فلسطين تحتفل اليوم معنا وتهتف فرحا لكل الأزواج الشابة التي نزفها، ونقول للعالم إن شعبنا يقدم الشهداء ويوميا ويزج خيرة أبنائها في غياهب السجون، رغم ذلك ما زال متمسكا بالحب والفرح والقيم العالية وينثر في الأرجاء نفحات السلام".

وتابع: "هنا كنا، وهنا قاومنا وما زلنا، وهنا سنقاوم، ومن هنا صعدت أرواح شهدائنا وهنا سنبقى نتمسك بالحياة ونبعث بتحية لأسرانا في المعتقلات الإسرائيلية، ونقول للعرسان ألف مبروك".

من جانبها، قالت آلاء الريماوي في كلمة العرسان المشاركين في العرس الجماعي: "العرس الجماعي هذا ليس إلا لوحة فلسطينية لمعاني الصمود والثبات وتعبير عن التحام القيادة بالشعب".

وتخلل العرس الجماعي، مجموعة من الفقرات الفنية الوطنية لفرقة الأمن الوطني، ووصلة فنية للفنانين إبراهيم صبيحات، ويعقوب شاهين.