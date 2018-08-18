بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

رام الله- وطن: افتتحت مساء اليوم السبت، في إندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ18 والتي تستمر حتى الثاني من أيلول القادم، بمشاركة فلسطين.

وتشارك فلسطين في هذه الدورة بعدد من الألعاب الفردية، إضافة إلى المشاركة بلعبة جماعية وحيدة وهي كرة القدم والتي نجح خلالها منتخبنا الأولمبي في التأهل للدور الثاني، ويشارك في الدورة نحو 18 ألف رياضي وإداري من 45 بلد آسيوي، على أن تشارك كوريا الشمالية والجنوبية بفرق موحدة في ثلاث رياضات هي الكانوي، والتجذيف، وكرة السلة النسائية، كما شهدت الدورة عودة اللجنة الأولمبية الكويتية بعد رفع الحظر عنها.

وأعطى الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، إشارة الانطلاق لإحدى أكبر الأحداث الرياضية، على ملعب غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكرتا.