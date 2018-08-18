ضبط مستنبت لزراعة المخدرات في كفر الديك غرب سلفيت

رام الله- وطن: ضبط جهاز الأمن الوقائي، مساء اليوم السبت، مستنبتا لزراعة اشتال المخدرات من نوع ماريجوانا وكمية مصنعه من الهايدرو في قرية كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت ادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي، في بيان لها، بأنه ضمن سياسة الجهاز بالقضاء على الجريمة بكافة أشكالها في مجتمعنا، تمكن الجهاز وبإشراف مباشر من مدير المديرية، وبإسناد من الأمن الوطني وبالتنسيق مع النيابة، من ضبط مستنبت مجهز بكافة التجهيزات المتطورة لإنتاج هذه الاشتال، وقدر عددها بـ500 شتلة أغلبها جاهز للقطف خلال ايام.

وأشارت ادارة العلاقات العامة بالجهاز، إلى أنه تم التحرز على المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص في الشرطة وتم اعتقال احد المتهمين وتحويله لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وأهاب المتحدث الرسمي باسم جهاز الامن الوقائي، بالمواطنين بضرورة التبليغ بشكل فوري عن مروجي وموزعي المخدرات لما تشكله هذه الآفة في تدمير مجتمعنا، داعيا الكل لتحمل مسؤولياته للوصول الى مجتمع آمن ومستقر وخالي من الجريمة المجتمعية.