3 اصابات بحادث سير ذاتي في ابوديس شرق القدس

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس، اليوم السبت، مع حادث انحراف مركبة عن مسارها وسقوطها على جانب الطريق على طريق واد الماصية في بلدة ابوديس شرقي القدس.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أنه فور تلقي البلاغ بوجود حادث سير توجهت الطواقم الى المكان المذكور وعند الوصول تبين أن مركبة من نومع "مازدا" إنحرفت عن مسارها بعد فقدان سائقها السيطرة عليها، مما ادى الى سقوطها على جانب الطريق و وقوع ثلاث اصايات وصفت بالمتوسطة ، فعمل الطاقم بمساندة الهلال الاحمر على تحرير واخلاء الاصابات من المركبة وتسليمها لمركبة الاسعاف لمتابعة العلاج ، كما وعملت الطواقم على فصل البطارية عن المركبة وإعادتها لمسارها وإزالة الزجاج والزيوت عن الشارع وفتح الطريق أمام حركة السير أصولاً.

ويهيب مدير الدفاع مدني المحافظة الرائد محمد الأقرع بالسائقين توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق ، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.