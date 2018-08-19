الاحتلال يقرر اغلاق معبر بيت حانون شمال قطاع غزة

وطن: قررت سلطات الاحتلال، الأحد، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، بدعوى تنظيم مسيرات بحرية على الحدود الشمالية للقطاع المحاصر.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به محمد المقادمة، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في هيئة الشؤون المدنية .

وقال المقادمة إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت بشكل مفاجئ بإغلاق معبر بيت حانون (إيرز) بدءا من اليوم الأحد، أمام حركة المسافرين باستثناء خروج الحالات المرضية من القطاع وعودة القادمين".

وأضاف قائلا إن "الاحتلال أبلغ أن إغلاق المعبر جاء ردًا على تسيير مسيرات بحرية على الحدود الشمالية بين قطاع غزة وإسرائيل".

ومساء السبت، انطلقت من قطاع غزة مسيرة بحرية، هي الخامسة من نوعها خلال العام الجاري، باتجاه الحدود البحرية؛ للمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006.

وأطلقت المسيرة هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، بمشاركة 40 قاربا من مرفأ الصيادين بمدينة غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع.

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