جيش الاحتلال يداهم مناطق متفرقة بالضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وجرى اقتحام عدة بلدات بينها تقوع والخضر قضاء بيت لحم وعزون شرق قلقيلية، بينما سلمت قوات الاحتلال مواطنين اشعارات لمراجعة مخابراته.

وسلمت الشابين عدي عزات العمور، وطلال العمور بلاغات لمقابلة مخابراتها، قبيل انسحابها من بلدة تقوع، قضاء بيت لحم كما داهمت بلدة الخضر جنوب المحافظة وفتشتت عدداً من منازل المواطنين في الحيْ الشرقي للبلدة.

وانتشرت دوريات الاحتلال في معسكر "D.C.O" غرب بيت جالا بمدينة بيت لحم. بينما انتشرت قوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية في منطقة المنطار ببلدة عزون شرق قلقيلية .

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل، وبلدة إذنا غرب الخليل وفتشت منزل المواطن خليل الرجبي، في البلدة القديمة وعبثت بمحتوياته. كما فتشت منزل المواطن نادر سليمان طميزي، في منطقة وادي عزيز ببلدة إذنا غرب الخليل، مستخدمة الكلاب البوليسية، وحطمت محتوياته.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل البلدات والقرى والمخيمات في محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم وعرقلت حركة المواطنين ووصولهم الى أعمالهم بشكل.