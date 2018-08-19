من المتوقع اعلانها بعد عيد الاضحى .. التهدئة تثير توترا بين السلطة ومصر

وطن: ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومصر تشهد "توتراً شديداً" في ضوء رفض الرئيس محمود عباس تفاهمات التهدئة المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي توقع مصدر أمني مصري إعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.

ووافقت غالبية الفصائل الفلسطينية الموجودة في القاهرة على التهدئة باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تمسكت بـ "أولوية المصالحة الوطنية"، في وقت شدد المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعاته في رام الله ليل الجمعة- السبت على القطيعة مع واشنطن، وعلى أن التهدئة مسؤولية منظمة التحرير.

وعزت مصادر فلسطينية مطلعة التوتر بين السلطة ومصر إلى رفض عباس اتفاق التهدئة الذي تعمل القاهرة ومعها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على إنجازه جنباً إلى جنب مع المصالحة الفلسطينية.

وقالت المصادر إن عباس يتشدد في ما يتعلق بالمصالحة وبشروطه المتمثلة في تسليم حماس قطاع غزة كاملاً ودفعة واحدة للسلطة من الباب إلى المحراب وفوق الأرض وتحتها، كما يشترط أن يوقع على اتفاق التهدئة وفد يمثل منظمة التحرير برئاسة عضو لجنتها التنفيذية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، على غرار توقيع اتفاق التهدئة عام 2014. وترفض حماس رئاسة الأحمد للوفد، كما ترفض تسليم القطاع تحت الأرض، وتُبدي مرونة كبيرة في التسليم فوق الأرض فقط.

ولم تنضم فتح بعد إلى وفود الفصائل في القاهرة، في وقت قال مصدر قيادي في الحركة إن وفداً منها سيتوجه إلى القاهرة للالتحاق بالفصائل الموجودة هناك، والتي أنهت اجتماعاً مطولاً مع مسؤولي الاستخبارات المصرية.

في سياق متصل، قالت المصادر الفلسطينية، إن معظم الفصائل الموجودة في القاهرة حالياً وافق على التهدئة المحتملة، باستثناء الجبهة الشعبية. وكشفت أن وفد الشعبية إلى القاهرة أبلغ مسؤولي الاستخبارات المصرية، خلال لقاء ثنائي مساء أمس، رفضها التهدئة، وأكد أن "الأولوية يجب أن تكون للمصالحة قبل التهدئة".

ووافقت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" على "تهدئة ملزمة للاحتلال الإسرائيلي بكسر حصار قطاع غزة، بالتزامن مع استئناف حوارات المصالحة". واعتبرت في بيان أمس أن "التهدئة ضرورة ملحة لتعزيز الموقف الفلسطيني وتوفير الشروط الضرورية لكسر الحصار عن القطاع، وتوفير المستلزمات الضرورية لإنهاء مأساته الإنسانية".

وتوقع مصدر أمني مصري إعلان التهدئة بعد عيد الأضحى، موضحاً: "نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من الأطراف كافة، ونتوقع أن نعلنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا حركة فتح على ذلك".

ونسبت الإذاعة الإسرائيلية إلى مصدر فلسطيني بارز في رام الله ليل السبت- الأحد تأكيده أن عباس سيوقف تحويل أي أموال إلى القطاع في حال وقعت «حماس» على اتفاق التهدئة.

الحياة اللندنية