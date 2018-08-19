حراك رفع العقوبات: عشراوي تسلمت مطالبنا وادانت العقوبات على غزة واعتداء الاجهزة الامنية على الناشطات

رام الله- وطن: قال حراك ارفعوا العقوبات عن غزة، ان الفتيات المعتصمات داخل منظمة التحرير، تمكن من تسليم مطالبهن الى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي.

وقال الحراك في بيان وصل وطن انه "بعد إصرار الناشطات اللواتي اعتصمن داخل مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، على عدم الخروج إلا بتسليم البيان بيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، تسلمت العضو في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بيان حراك ارفعوا العقوبات كما واستمعت لمطالب المعتصمات."

وحسب البيان فقد "أكدت عشرواي من جهتها على أنها وأعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس بحق أهلنا في غزة، ووعدت بإيصال البيان والسعي الجاد لإنهاء كافة العقوبات."

كما رفضت عشراوي وفق البيان "اعتداء الأجهزة الأمنية على المعتصمات، ومنعتهم من مواصلة القمع، في ظل تهديدات مباشرة بقمع واعتقال المعتصمات، مؤكدة على الحق في الاعتصام السلمي."

