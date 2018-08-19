ليبرمان: ليس لدينا مصلحة بالتصعيد مع غزة

القدس- وطن: قال أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إنه ليس لدى إسرائيل أي مصلحة في تصعيد الأوضاع بغزة وأن فتح المعابر مرتبط بالهدوء.

وشدد في مقابلة إذاعية، على أن إسرائيل تعمل في غزة على قاعدة الهدوء يقابله هدوء وأن قرار إعادة تأهيل القطاع مربوطا بشكل أساسي بعودة المفقودين بغزة.

وحول الوساطات بشأن الهدنة، قال "لا نتحدث لحماس أو مصر أو الأمم المتحدة، يأتي إلينا البعض مثل مصر ويقترحون علينا الكثير من المقترحات، ونحن نعمل بذكاء ولا نخبرهم أننا لا نريد الحديث مع أحد".

وأشار إلى أن فتح المعابر من عدمه يتم بعد اتخاذ قرار جامع داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأنه يثق برأي هذه المؤسسة.