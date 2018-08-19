رقمان لميسي بينهما 1000 هدف و9 أعوام

وطن- وكالات: سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكتالوني في الدوري الإسباني "الليغا" أمس السبت أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان ليونيل ميسي قد سجل الهدف رقم 5000 في تاريخ النادي في عام 2009، كما أنه أحرز الأهداف رقم 5100 في عام 2010، و5300 و5400 في عام 2012، و5900 في عام 2017.

وأبدى مدرب ديبورتيفو ألافيس أبيلاردو فرنانديز أسفه لخسارة فريقه بثلاثية نظيفة، قائلا "الشوط الأول كان ممتازا بالنسبة لنا على المستوى الدفاعي، لم يكن أمامنا أي خيار سوى التراجع للخلف، قمنا بهجمتين مرتدتين وكدنا ننهيهما بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني كان برشلونة متفوقا بعدما رفع مستوى الأداء".

وتابع "الهدف الذي سجله ميسي من ركلة حرة غير من مسار المباراة، أيضا الهدف الأخير كان مؤسفا، لأن الخسارة أصبحت ضخمة".

ووصف المدرب ميسي بأنه "هدية لكرة القدم" مضيفا "من الرائع مشاهدته يلعب، لكني لست سعيدا بما قدمه".