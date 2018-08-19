الطبيب حسام النادي يقدم نصائح لتجنب مضار الاسراف في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى

رام الله- وطن: تعتبر الأعياد مواسما تتميز بتقاليدها وشعائرها ، ويرتبط عيد الأضحى بلحوم الاضاحي ، حيث يقبل الكثيرون على تناول اللحوم الحمراء في هذا الموسم بشكل خاص .

وفِي هذا السياق ، قال الدكتور حسام النادي - رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي ، لـ وطن ‎ان اللحوم الحمراء تعتبر من المواد الغذائية الاساسية التي يستهلكها الانسان، وبكميات معقولة -تزود هذه اللحوم جسم الانسان بالعديد من المواد المهمة مثل البروتينات والدهنيات والفيتامينات والطاقة-.

‎الا ان الإسراف في تناول اللحوم الحمراء ينعكس سلباً على صحة الانسان، وفق ما قاله الدكتور حسام النادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقولون في مجمع فلسطين الطبي، خلال حديثه لـ وطن.

‎وقال الدكتور النادي ان تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة او بشكل متكرر/يوميا كما قد يحدث خلال ايام العيد قد يتسبب بمشاكل صحية، ففي هذه الحالة قد تؤثر على سلامة أعضاء الجسم المختلفة.

‎بالنسبة لامراض القلب، فان الإفراط في في تناول اللحوم يؤدي الى إرتفاع الكولسترول أو إرتفاع الدهون في الجسم وتراكمها في الأمعاء والأوعية الدموية مما يؤدي إلى الإسراع بالإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، الذي بدوره يؤدي الى ازدياد احتمال الإصابة بالجلطات القلبية، ونصح الدكتور النادي مرضى القلب بتناول الاطعمة البديلة للحوم الحمراء للحصول على البروتينات، مثل تناول اللحوم البيضاء والدجاج والأسماك.

‎اما بالنسبة لتأثير الإفراط في اللحوم الحمراء على الكبد - فحذر الدكتور النادي ان الإسراف في تناول اللحوم الحمراء قد يتسبب بضرر بالكبد، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وهذه الدهون تتراكم بما في ذلك في الدم وايضاً في الكبد منما يودي الى حدوث ما يسمى بـ"مرض الكبد الدهني" الذي قد يودي الى خلل في وظائف الكبد او حتى الى تليف الكبد على المدى البعيد.

‎ونوه الدكتور النادي الى ان تناول اللحوم الحمراء بكثرة لدى مرضى تليف الكبد، لها تأثير سلبي على وظائف الكبد وقدرته على التخلص من الفضلات السامة منما قد يؤدي إلى الغيبوبة الكبدية.

‎وبالنسبة لمرضى الضغط المرتفع، في حالة تناول اللحوم الحمراء بكثرة، بالإضافة إلى التوابل والاملاح المستخدمة في طهي هذه اللحوم، قد يؤدي ذلك إلى إرتفاع ضغط الدم بشكل كبير ومفاجئ، مما يزيد من مضاعفات مرض ضغط الدم ويزيد من احتمال خروجه عن السيطرة، بالاضافة لوجود الدهون في اللحوم الحمراء، مما يزيد احتمالية تصلب الشرايين، وفي حالة وجود الضغط مع التصلب تتضاعف إمكانية انسداد الشرايين والتجلطات، فنصح الدكتور النادي هؤلاء الأشخاص بتناول اللحوم باعتدال وعدم تمليحها، والاتجاه الى تناول الأطعمة الأقل نسبة في الدهون مثل اللحوم البيضاء والأسماك والدواجن.

‎وعن متاعب الجهاز الهضمي الناتجة عن تناول اللحوم الحمراء المفرط، قال الدكتور حسام ان تناول اللحوم الحمراء بكثرة يودي إلى مشاكل في الهضم، ومنها سوء الهضم والإمساك والاسهال وزيادة تهيج القولون، كما أن اللحوم في حالة تناولها بكثرة قد تؤدي الى زيادة حموضة المعدة وتنشيط الام المرارة.

‎ولذلك تقدم الدكتور حسام النادي بعدد من النصائح للجمهور، لتجنب مضار اللحوم الحمراء خاصة في موسم الأعياد ومنها:

- الاعتدال في تناول اللحوم ، وعدم تناولها بكميات كبيرة. - اختيار اللحوم القليلة الدهن بقدر الإمكان .

- الحرص على ان تكون اللحوم معروفة المصدر ومراقبة ونظيفة .

- تجنب تناول اللحوم النيئة .

- تناول اللحوم مع السلطات او الأرز والشوربات وليس اللحوم لوحدها .

- الحرص على طهو اللحوم جيدا ولمدة كافية قبل تناولها . - يفضل ان تكون اللحوم مسلوقة جيدا او مطبوخة وليس مقلية او مشوية . - عدم استخدام الكثير من الزيوت والسمن عند تحضير اللحوم . - الاعتدال في البهارات والملح التي يتم إضافتها للحوم عند طبخها .

- استبدال اللحوم الحمراء بالبيضاء والأسماك لدى مرضى الدهون والكوليسترول المرتفع ومرضى تليف الكبد وتصلب الشرايين .