الاحتلال يقرر تجميد قرار الافراج عن الصحفي علاء الريماوي حتى الغد

رام الله- وطن: اوقفت نيابة الاحتلال تنفيذ قرار المحكمة بالافراج عن الصحفي علاء الريماوي، بعد أن أصدرت المحكمة حكماً بالافراج بكفالة مالية.

وأوضح نادي الاسير أن نيابة الاحتلال قررت وقف تنفيذ قرار المحكمة بالافراج عن الصحفي الريماوي بكفالة بقيمة 3000 وكفالة طرف ثالث ليوم غد.

وأعلنت النيابة نيتها تقديم استئناف على قرار الافراج، وأمهلتها المحكمة حتى العاشرة من صباح غد لتقديم الاستئناف.

وبين نادي الأسير أن المحكمة وافقت على طلب نيابة الاحتلال بوقف تنفيذ القرار بنية تقديمها الاستئناف، وأعطتها مهلة لمدة 48 ساعة، على أن تبلغ المحامي بقرارها بتقديمه حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين.

يُشار إلى أن قرار الإفراج هذا هو الثاني الذي توقفه المحكمة بحق الأسير الريماوي بطلب من نيابة الاحتلال، حيث أصدرت المحكمة سابقاً قرار بالإفراج عنه بكفالة مالية، وفي محكمة الاستئناف تقرر الإبقاء على اعتقاله.

يذكر أن الأسير الريماوي اُعتقل في تاريخ 30 تموز/ يوليو 2018 مع ثلاثة صحفيين آخرين أُفرج عنهم لاحقاً بكفالة مالية، علماً أن عدد الصحفيين في معتقلات الاحتلال (18).