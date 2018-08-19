لحومه مليئة بالديدان.. اغلاق مطعم شاورما في رام الله

رام الله- وطن: أغلقت وزارة التموين والضابطة الجمركية، اليوم الأحد، محل للشاورما لوجود لحوم غير صالحه للاستهلاك داخل المحل.

وزارة الصحة قالت "جرى ضبط 420 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة المليئة بالديدان داخل مستودع المطعم، حيث كانت هذه الكمية مجهزة على أسياخ لعرضها وبيعها للمواطنين".

وأوضحت أن "العاملون في هذا المطعم كانوا يعيدون كميات اللحوم الزائدة إلى الثلاجات داخل المستودع لإعادة تجميدها، وهو أمر يشكل خطورة على صحة المواطنين".