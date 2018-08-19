6 بحالة خطيرة.. انتشار مرض حمى النيل الغربي في دولة الاحتلال

رام الله- وطن: أصيب العشرات في دولة الاحتلال، بفايروس حمى النيل الغربي بينهم 6 بحالة خطيرة، نتيجة تعرضهم للسعات من حشرات مصابة بالفيروس.

وعقدت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الاحد، جلسة خاصة لمناقشة انتشار حمى النيل الغربي، حيث أشارت العينات التي جمعتها الى وجود حشرات مصابة بالفيروس، خاصة في منطقتي تل أبيب والشمال.

وتأتي هذه الحمى بعد أيام من إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية من اكتشاف مرض بكتيريا اللولبية النحيفة الذي أصاب العشرات أيضا في الايام الاخيرة.

وقد ينتشر هذا المرض في الأراضي، جراء سهولة انتقال هذه الحشرات بين المناطق المختلفة من الأراضي الفلسطينية.

يشار الى ان فيروس حمى النيل الغربي هو واحد من سبعين نوعا من الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة الفيروسات المصفرة (Flavivitidae). معظم هذه الأنواع من الفيروسات تنتقل بين ذوات الفقريات المختلفة عن طريق لدغات الحشرات – القراد أو البعوض. بحسب موقع "ويب طب".

الحاضن الطبيعي لفيروس حمى النيل الغربي هو الطيور، وانتقالها إلى بني البشر يحصل عن طريق الصدفة فقط، بواسطة لسعة بعوضة من نوع الباعضة (Culex). ولذلك، لا يمكن أن تحدث إصابة بين بني البشر بدون لسع البعوض.

معظم المصابين بهذا الفيروس لا تظهر لديهم أية أعراض مرضية بتاتا. أما الذين تظهر لديهم أعراض المرض فيشكون من درجة حرارة معتدلة شيئا ما، يرافقها أحيانا طفح وردي اللون، يختفي بسرعة.

أحيانا، يصيب الفيروس الجهاز العصبي المركزي. ويزداد خطر الإصابة بهذا المرض، بشكل خاص، لدى المرضى المسنين.