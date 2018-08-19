الاحتلال يواصل تعنته ويرفض الافراج عن جثمان الشهيد محاميد

القدس- وطن: أبرق مركز عدالة الحقوقي للاقليّة العربيّة في اسرائيل، برسالة عاجلة للنيابة العامة بنيّة المطالبة بالضغط على شرطة الاحتلال من أجل تحرير جثمان الشهيد أحمد محاميد لدفنه قبل العيد.

وسيدرس مركز عدالة الحقوقي موضوع تقديم الالتماس للعليا في حال عدم التجاوب النيابة العامة مع الرسالة.

يأتي تدخّل "عدالة" بعد وصول المفاوضات بين عائلة الشاب وشرطة الاحتلال لطريق مسدود بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها شرطة الاحتلال.

وعقدت شرطة الاحتلال، عصر اليوم الاحد، في مركزها بأم الفحم جلسة لبحث امور الجنازة والشروط المفروضة من قبلها ورفضتها العائلة رفضاً قاطعاً.

وكان من بين المشاركين بالجلسة، قادة مراكز شرطة الاحتلال في وادي عارة وقائد منطقة الساحل.

شروط شرطة الاحتلال

ووضعت شرطة الاحتلال عدد من الشروط بينها: عدد المشيّعين لا يتجاوز الـ50 مشيّعاً الى جانب ايداع كفالة مادية تصل الى 100 الف ش.ج في حال الاخلال بالاتفاقيّة والنظام وانّ الجنازة تجرى فقط بعد انتصاف الليل.

وتواصل شرطة الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد محاميد لليوم الثاني على التوالي.

ويخيّم الغضب والقلق على عائلة محاميد التي تريد ايواء جثّة فقيدهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

عائلة الشاب

سبق وأن اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم والقائم باعماله، بلال ظاهر بعائلة الشاب مخبرين ايّاهم بضغطهم على شرطة الاحتلال وتواصلهم معها لتحرير الجثمان ودفنه قبل العيد.

وعلم "بكرا" على ان العائلة توجّهت للنائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين بهدف متابعة موضوع اطلاق سراح الجثمان.

يشار بانّ سيناريو عمليّة أحمد محاميد عاشته ام الفحم في العام الفائت عقب اشتباك الأقصى الذي نفّذه الثلاثي محمد جبارين وحينها احتجزت جثامين الشهداء لأكثر من خمسة ايّام.

وحرّرت جثامين شهداء الجبارين بعد الالتماس الذي قُدّم من قبل مركز عدالة.