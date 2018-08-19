الحرائق تعود إلى مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات

غزة- وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدداً من الحرائق إندلعت في مناطق مختلفة من مستوطنات غلاف غزة، حيث إستهدفها الشبان بالبالونات الحارقة منذ صباح اليوم.

وبحسب القناة العبرية العاشرة فإن ثلاثة حرائق إندلعت اليوم بفعل البالونات الحارقة، حيث إندلع حريقان في مستوطنة “بئيري”، وحريق ثالث في مستوطنة “أور هنير”. وأفاد موقع 04 العبري أن عدد من البالونات الحارقة سقطت في مستوطنة “نتيفوت” ومستوطنة “مرحافيم”.

وشهدت الأيام الماضية إنخفاضاً كبيراً في الحرائق المندلعة بمستوطنات غلاف غزة، وزعم الاحتلال أنه إشترط وقف البالونات الحارقة للقبول بوقف إطلاق النار في غزة.