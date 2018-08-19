الرجوب: التأهل إلى دور الـ 16 إنجاز جديد يضاف إلى سجل اللاعبين

جاكارتا- وطن: أكد اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أن لاعبي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم حققوا إنجازا جديدا، يضاف إلى سجلهم الرياضي والوطني، بتأهلهم إلى دور الـ 16 من منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الاسيوية 2018.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الرجوب لاعبي منتخبنا الوطني في مقر إقامتهم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، بحضور سفير فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، وسفير فلسطين في الصين، فريز مهداوي، وعد من العاملين في السفارتين.

وأضاف الرجوب: نحن نعلم مدى الصعوبات والضغط التي واجهتكم في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد خوض عدد كبير من اللقاءات قبل البطولة، أو بسبب التغير الذي حصل على موعد إقامة المباريات، إلا أنه من المهم الان العمل للحفاظ على هذا الإنجاز.

وأكد الرجوب على ضرورة أن يتم البناء على هذا الإنجاز، والتأهل إلى الأدوار التالية، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم اللاعبين مستوى أفضل من الذي شهده دور المجموعات، مشيرا إلى أن المباراة القادمة ستكون مباراة مفصلية والأهم في تاريخ اللاعبين الرياضي والوطني.

وثمن الرجوب جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة خلال مرحلة الإعداد للبطولة الأسيوية، مؤكدا أنه يجب على الجهازين أن يكونوا عناصر ضاغطة على اللاعبين إيجابيا وأن يشكلا عاملا لتحفيز اللاعبين.

وفي سياق آخر، أكد الرجوب على وجود اهتمام كبير بالرياضة لدى المستوى السياسي في مقدمته الرئيس محمود عباس، الذي دعم الرياضة منذ البداية، وكان حريصا تعزيز مبدأ استقلالية الرياضة وفصلها السياسة وتجاذباتها، واعتبار الرياضة قضية وطنية يجب الاهتمام بها، الأمر الذي كان سببا هاما في تطوير الرياضة في فلسطين.

كما أشار الرجوب إلى أن الرياضة إحدى وسائل النضال الوطني الفلسطيني في وجه الاحتلال، ووسيلة لإيصال رسالة المحبة والسلام، وعنصرا هاما نؤكد من خلاله للعالم بحقنا بالحرية والاستقلال.

وشدد الرجوب على ضرورة أن يعكس اللاعبين صورة طيبة عن فلسطين وشعبها، خاصة في ظل وجود دعم جماهيري كبير للمنتخب من الشعب الاندونيسي الذي سانده في مباراته أمام شقيقه المنتخب الإندونيسي.

واختتم الرجوب حديثه شاكرا طواقم السفارة الفلسطينية في إندونيسيا، وعلى رأسها السفير الشن، على ما بذلوه من جهد منذ اللحظات الأولى لوصول المنتخب وبعثة فلسطين إلى إندونيسيا، وعملهم المتواصل لتوفير وتذليل كافة العقبات التي تواجه المنتخب.

من جانبه رحب السفير الشن بلاعبي المنتخب الوطني في اندونيسيا، آملا لهم تحقيق المزيد من النجاحات خلال المباريات القادمة.

وأشاد الشن خلال حديثه بالتطور الكبير الذي شهدته الرياضة الفلسطينية منذ استلام اللواء الرجوب دفة القيادة، قائلا إن "هذا التطور ما كان ليكتمل لولا وجود إرادة حقيقية وصادقة لدى اللواء الرجوب والطواقم العاملة في المؤسسة الرياضية والتي كان هدفها منذ اللحظة الأولى الوصول بفلسطين إلى العالمية".

واكد الشن أن "طواقم السفارة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للمنتخب وكافة أفراد بعثة فلسطين المشاركة في الألعاب الاسيوية".

من جانبه أكد السفير مهدواي أن المنتخب أظهر للعالم الصورة الحقيقية للإنسان الفلسطيني، آملا أن يواصل المنتخب سلسلة الانتصارات في المباريات القادمة.