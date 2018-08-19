إحالة راهبين الى المحاكمة بتهمة قتل أسقف في مصر

وطن: ذكرت النيابة المصرية اليوم الأحد، في بيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا باحالة المتهمين "الراهب سابقا أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري الى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة استئناف الاسكندرية من تحقيقاتها التي كشفت عن قيامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الانبا مقار بوادي النطرون".

وبحسب الكنيسة فإن الأنبا أبيفانيوس (68 عاماً)، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال شرق القاهرة)، عُثر عليه في نهاية تموز/يوليو في أحد أروقة الدير جثة تحمل جروحا في الرأس.وكان المتهم الاول، والذي تم تجريده من الرهبنة قد مثل الأسبوع الماضي أمام النيابة العامة التي وجّهت إليه تهمة القتل العمد وأودعته الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وبحسب البيان فان المتهم الاول "أقر في التحقيقات بأنه على أثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس اتفقا على قتله". وتابع أنهما "كمنا له بطريقه المعتاد من مسكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد وما أن شاهد المتهم الأول المجني عليه قام بالتعدي عليه، مسددًا له ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة الرأس بواسطة ماسورة حديدية، حال مراقبة المتهم الثاني للطريق".

ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة. وكانت النيابة أمرت في وقت سابق هذا الشهر بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية.

ودفع مقتل الأنبا أبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ويشكل المسيحيون في مصر نحو عشرة بالمائة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة. ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.

وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.