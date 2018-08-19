"حزب الله" يكشف عن إحدى مفاجآت حرب تموز 2006.. ما قصة "خيبر 1"؟

وطن- وكالات: كشفت المقاومة الإسلامية، اليوم الأحد، عن صاروخ "خيبر 1"، حيث وضعت أربع نسخاً منه في "معلم مليتا الجهادي" في إقليم التفاح جنوبي لبنان، لعرضه أمام روّاد المعرض وجمهور المقاومة.

ويعتبر صاروخ "خيبر1" إحدى مفاجآت حرب تموز 2006، استخدمته المقاومة في إستهداف مواقع العدو الصهيوني ونقاطه في:

العفولة (تبعد 15 كيلومتر عن مدينة حيفا، و52 كيلومتر عن الحدود اللبنانية)

الخضيرة (تبعد 38 كيلومتر عن مدينة حيفا، و75 كيلومتر عن الحدود اللبنانية).

هذه الخطوة كانت واحدة من المفاجآت التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وخطّت بداية مرحلة "ما بعد بعد حيفا"، والتي جاءت رداً على غارات سلاح الجو الصهيوني، والتي إستهدفت المدنيين في جميع المناطق اللبنانية.

وفي عام 2012، استخدمته فصائل المقاومة الفلسطينية في قصف عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب.

ويمتاز الصاروخ بالخصائص التالية:

القطر: 333 ملم

الوزن: 916 كيلوغرام

الطول: 7 أمتار

المدى الأقصى: 75 كيلومتر

المدى الأدنى: 44 كيلومتر

وزن الحشوة الدافعة: 405 كيلوغرام

وزن الرأس الحربي: 180 كيلوغرام

وزن المادة المتفجرة: 90 كيلوغرام