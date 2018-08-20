اعتقال الأسير المحرر وفا الداموني من نابلس وحملات دهم بالضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأسير المحرر وفا الداموني، من مخيم العين في نابلس، وسط مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت المخيم وشارع تونس على المداخل الغربية لمدينة نابلس وداهمت منزل المحرر وفا الداموني ، وهو ابن شقيق الشهيد جمال سليم الداموني، والذي أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال واعتقلته. كما تم دهم منزل الشاب أسامة حرزالله. وقد ادت المواجهات الى اصابة شابين بالرصاص المطاطي.

كما اعتقلت الشاب محمد حسن راشد عليان، قبيل انسحاب قواته من مخيم الجلزون شمال رام الله .

وداهمت قوات الاحتلال منزل عاهد علقم واعتقال نجليْه في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ليرتفع عدد معتقلي المخيم الليلة إلى ثلاثة، كما جرى اعتقال كلاً من أديب فرح زين الدين، عبدالله باسم شناعة، وإبراهيم بلاسمة، خلال اقتحام مدينة قلقيلية.