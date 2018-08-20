الريال وفوز سهل على خيتافي

وطن: تجاوز فريق ريال مدريد سريعًا خسارته أمام الجار أتلتيكو في السوبر الأوروبي، بعدما حقق الفوز على خيتافي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح داني كارفاخال أهداف المباراة "للميرنجي" في الدقيقة 20، فيما أضاف جاريث بيل الهدف الثاني بالدقيقة 51.

وواصل جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد خلال مواجهة خيتافي الإبقاء على لوكا مودريتش على دكة البدلاء كما حدث في مباراة السوبر الأوروبي، بالإضافة لإشراك داني سيبايوس في التشكيلة الأساسية بدلاً من كاسيميرو.