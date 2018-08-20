خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": كاذب إنت أو صريح .. ما يصح .. إلا الصحيح

في أزمة حادة تعصف بجسم من الأجسام الفلسطينية أرى مشهدا غريبا عجيبا.

أرى طائفة تريد أن تعمل بمقولة "عنزة ولو طارت" وجلّها من قادة هذا الأطار بمختلف مواقعهم ومسمياتهم تنفي نفيا قاطعا إنتشار المرض في الجسم رغم أن تجليات المرض قد أصبحت حديث الشارع الفلسطيني. تلك الطائفة تذكرت الان فقط وتمترست خلف أهمية إحترام الأطر والتراتبية والحديث الداخلي تماما كما النعامة التي تضع رأسها احتماءا في التراب وتترك كامل جسدها فوق التراب لينهشه من يشاء عملا بمقولة " اللهم إلا رأسي" وكأنها تقول لنا جميعا .. إفعلوا ما يحلو لكم .. المهم رأس هذا الجسم ليس أكثر.

أرى طائفة أخرى تشد على يدك لكن من بعيد لبعيد ... تبدي دوما إمتعاضها وتكتب على صفحات التواصل الاجتماعي وترسل رسائل لك على الخاص .. لكنها تفضل الجلوس في المقاهي وإحتساء أنصاف القهوة "النسكافيه" وتناول المعجنات والبسكويت ومؤخرا تدخين السجائر الالكترونية.. ويا دار ما دخلك شر... "فخار يكسر بعضه" .. بل وحتى " لحم كلاب في ملوخية".

أرى طائفة تدافع دفاع المستميت لمصالح لها عند هذا الجسم .. كيف لا وهي التي لو خرجت لتبحث عن عمل خارج هذا الجسم .. فلن تجد من يوظفها إما لانعدام الكفاءة كليا أو لأن ما هو متوفر لديها من كفاءة لا يحاكي معطيات العصر العلمية .. فقد تحجرت هذه الطائفة التي لم تؤمن يوما بأهمية التعلم المستمر.

أرى طائفة تحاول أن تبدو رزينة وتدّعي أنها تملك من رجاحة العقل – دون غيرها - ما يمكنها من معالجة المرض المستشري بروية وحنكة وطول نفس ولا تعلم أن الزمن لا يمهل فإن كرة الثلج المتمثلة في الأزمة الكبيرة لهذا الجسم تتدحرج على مدار الساعة وتكبر وتكبر وتكبر... إن التريث يساعد من لا يريد تعافي هذا الجسم، تلك الطائفة لها من الأهداف الخاصة ما يجعلها أيضا تتمترس حول فزاعة " رجاحة العقل".

أرى طائفة تقول .. لقد بلغ السيل الزبى ... لهذا الجسم تاريخ عريق من غير المسموح العبث به وطمسه .. تاريخ تشهد عليه السجون العربية وسجون الاحتلال والدماء العالقة في زنازينها وفي أقبية التعذيب .. وتلك الكتل اللحمية التي أنتزعتها الكلاب الجائعة عندما أطلقها المحققون بعد أيام من التجويع نحو أعضاء هذا الجسم في السجون العربية وهناك الشهداء والجرحى والمعاقون بالتالي لا وقت للدبلوماسية الهادئة التي مورست سابقا وآن الآوان لما يسمى في علم الطب " بالتدخل الجراحي".

ولا بد لنا في هذا الحراك أن نعي مجموعة من الحقائق، أولها أن السواد الأعظم من المتمرسين والنافين لوجود أزمة هم من المستفيدين ومن بينهم من هو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر وجميعهم بدرجات متفاوتة يتحملون مسؤولية تاريخية.

وفي ذات الوقت هناك المتصيدون الذين يريدون من خلال هذه الأزمة أن يتبوأوا الدرجة الرفيعة العالية في هذا الجسم وبالتالي يشعلون فتيل الأزمة ليس لإصلاح ذات البين وأنما لمصالح ذاتية ضيقة.

وهناك الحريصون الذين يعز عليهم الإرث والتراث والتاريخ لهذا الجسم ولا يريدون أن يروا أيا من المنتمين لهذا الجسم خلف قضبان السجون لأسباب مالية تعاقدية وليس لأسباب نضالية في مقارعة للاحتلال... ولسان حالهم يقول معا لتعافي الجسم ولن نكون في أي موقع قيادي فيه.

إنها .. بإختصار .. حالة حراك وإستنهاض ... إنها صراع بين إما إعادة هذا الجسم الى المثل والقيم والمبادىء التي نذر نفسه لها أو أن يواصل تبعيته للدولار الذي يحركه حاليا.

وفي النهاية لا بد من ترديد الأغنية التي تقول " كاذب أنت أو صريح ... ما يصح .. إلا الصحيح".