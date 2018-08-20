ايطاليا: انتشال آخر ضحايا جسر جنوى المنهار

وطن: ارتفع عدد ضحايا انهيار الجسر في مدينة جنوى الإيطالية إلى 43 شخصا، عقب عثور عمال الإنقاذ على 3 جثث لأشخاص من أسرة واحدة تحت الركام.

وقالت سلطات مدينة جنوى إن "الجثث عثر عليها في سيارة دفنت تحت ألواح خرسانية، بعد 5 أيام من انهيار قطاع طوله 200 متر من جسر موراندي في وقت الذروة المرورية، الأمر الذي أدى إلى سقوط السيارات مع كتل خرسانية ضخمة من ارتفاع 50 مترا إلى الأرض".

وأضافت سلطات مدينة جنوى أن 9 أشخاص ما زالوا في المستشفى بينهم أربعة في حالة حرجة.

من جهته، قال مسؤول الإطفاء ستيافنو زانوت لقناة (سكاي تي.جي25): "فرق الإنقاذ عملت بجد وبشكل متواصل للتأكد تماما من عدم وجود أحد تحت الأنقاض.. قمنا بتأمين المكان ومساعدة التحقيقات للتوصل لسبب الكارثة".

وتعهدت شركة "أوتوستراد"، التي كانت تدير الجسر، بتخصيص نصف مليار يورو لإعادة بناء الجسر وتأسيس صناديق لمساعدة عائلات الضحايا ومن تركوا منازلهم جراء الانهيار وأعمال إعادة البناء.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على صفحته على "فيسبوك": "الحكومة خصصت أيضا 32 مليون يورو.. الآن نتوقع أن تسير الأمور بسرعة وأن يحصل الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم على مكان للإقامة".

المصدر: أ ف ب