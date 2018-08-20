بريطانيا تحقق في حطام سفنها التي غرقت في الحرب العالمية الثانية

وطن: قالت بريطانيا إنها سوف تتعاون مع إندونيسيا وماليزيا في التحقيق في صحة تقارير أفادت بأن حطام السفن التي غرقت إبان الحرب العالمية الثانية تعرضت للنهب على يد قراصنة.

حطام السفن يحمل رفات مئات الجنود والمدنيين ويعتبر مقابر حربية.

وذكرت صحيفة "ذا ميل" في عددها الصادر الأحد أن حطام أربع سفن في المياه قبالة السواحل الماليزية والإندونيسية تعرضت للتخريب والنهب بحثا عما تبقى من خردة المعادن.

كان حطام عدة سفن بريطانية اخرى غارقة في المنطقة تعرض للنهب في السابق أيضا.

السفن الأربع تشمل "تيين كوانغ" و "كوالا" واللتين كانتا تقلان من تم إجلاءهم بعد قصف ياباني عام 1942.

وقال وزير الدفاع غافين ويليامسون إنه "قلق للغاية" إزاء المزاعم، مضيفا أن بريطانيا "ستعمل عن كثب مع الحكومتين الإندونيسية والماليزية للتحقيق في تلك المزاعم".

(سكاي نيوز عربية)