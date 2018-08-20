الاحتلال يصادق على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

بيت لحم- وطن: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "أفرات" الجاثمة على أراضي المواطنين، ببلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إلا المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات، وهو ما تم الموافقة عليه.

وأوضح بريجية لوفا، أن المزارعين عثروا على القرار في أراضيهم، مشيرا إلى أن هذا يعني سلب المزيد من الأراضي لصالح توسيع مستوطنة "أفرات".