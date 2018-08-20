تحويل الأسير ناصر أبوخضير للاعتقال الإداري قبل أيام من انتهاء محكوميته

القدس- وطن: حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأسير المقدسي ناصر صبحي أبو خضير إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، قبل أربعة أيام من انتهاء مدة حكمه البالغة 16 شهرا.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراح أبو خضير يوم الخميس المقبل، الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال مددت له الاعتقال الإداري اليوم، علما أنه أنهى مدة محكوميته البالغة 16 شهرا في سجن "ريمون" الصحراوي.

ويعتبر هذا الاعتقال الحادي عشر لـ"أبو خضير"، حيث قضى 16 عاما متنقلا في سجون الاحتلال، وهو يعاني من ضيق بالتنفس وآلام شديدة في الظهر.