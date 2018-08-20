الإفراج اليوم عن الأسير منير حنتش بعد 16 عاماً في الأسر

وطن: من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عن الأسير منير نزيه حنتش(44عاماً)من سكان قرية باقة الحطب، شرق قلقيلية، وذلك بعد اعتقالٍ دام 16عاما ًفي سجون الاحتلال، ومن المقرر أن يتم الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي.

يذكر بأن مصلحة السجون قد سلمت الأسير حنتش ثلاثة تواريخ للإفراج عنه، الأول بتاريخ 20/2/2018، والثاني بتاريخ 7/32/018، والثالث بتاريخ 20/8/2018.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير حنتش بتاريخ 7/18/ 2002، وحوّلته للاعتقال الإداري، وبعدها تم تحويله للتحقيق بتاريخ 21/8/2002، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً فعلياً مدته 16 عاماً.