الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 1500 دينار في بيت لحم

بيت لحم- وطن: كشفت الشرطة اليوم عن ملابسات قضية سرقة مصاغ ذهبي يقدر بقيمة 1500 دينار من داخل منزل بمحافظة بيت لحم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان الشرطة تلقت شكوى من مواطنة من محافظة بيت لحم بقيام مجهولين بالدخول إلى منزلها وسرقة مصاغ ذهبي يقدر بقيمة 1500 دينار أردني، على الفور تحرك شرطة المباحث العامة إلى الموقع حيث لم يتبين وجود كسر او خلع بابواب ونوافذ المنزل.

وأضاف البيان، أنه وبعد التحقيقات وإجراءات البحث والتحري من قبل المباحث العامة، تم الاشتباه بشخص وبإحضاره وبسماع اقواله، أفاد بقيامه بعملية السرقة.

وأكد البيان، انه تم إحضار المشتبه به إلى مديرية الشرطة تمهيداَ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.