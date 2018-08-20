الأسير سعيد عرار المحكوم بالسجن المؤبد يخوض إضراباً عن الطعام

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن الأسير سعيد ناصر عرار (38 عاماً) من بلدة قراوة بني زيد في رام الله يخوض إضراباً عن الطعام منذ سبعة أيام في زنازين معتقل "هداريم".

وأوضح نادي الأسير في بيانه أن الأسير عرار والمحكوم بالسّجن المؤبد بالإضافة إلى (20) عاماً، يطالب بالسماح له برؤية نجله بكر البالغ من العمر (17 عاماً) والمعتقل منذ شهر تموز/ يوليو المنصرم، والسماح لوالدته بزيارته بشكل منتظم، ونقله إلى معتقل "نفحة".

يُشار إلى أن الأسير عرار أب لثلاثة أبناء، وهو معتقل منذ عام 2005.