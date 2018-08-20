آبل تسحب 25 ألف تطبيق من الصين

وطن- وكالات: سحبت آبل 25 ألف تطبيق من متجر تطبيقاتها "آب ستور" في الصين بعد تعرضها لانتقاد شديد من وسائل إعلام رسمية اتهمتها بأنها لا تفعل ما يكفي لإزالة المواد المحظورة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن "تطبيقات القمار غير قانونية ولا يسمح بها في آب ستور في الصين"، وأضافت "لقد أزلنا بالفعل العديد من التطبيقات والمطورين الذين يحاولون توزيع تطبيقات قمار غير قانونية في متجر تطبيقاتنا، ونحن متنبهون في جهودنا للعثور عليها ومنعها من الظهور في آب ستور".

وكانت قناة "سي سي تي في" الحكومية أفادت في وقت سابق الأحد بأن آبل سحبت 25 ألف تطبيق من متجر التطبيقات "آب ستور" لكن الشركة لم تؤكد هذا الرقم.

ويعرض "آب ستور" أكثر من 1.8 مليون تطبيق في الصين وفقا لوزارة الصناعة وتقنية المعلومات، ويشكل إزالة 25 ألف تطبيق نحو 1.4% فقط من العدد الإجمالي.

وتعرضت آبل مؤخرا إلى انتقادات من وسائل إعلام صينية بسبب ما تعتبره الدولة تطبيقات غير قانونية في "آب ستور" وكذلك لعدم قيامها بما يكفي لتصفية المحتوى المحظور على خدمتها "آي ماسيج".

وتجري الشركة عمليات دورية لتنظيف متجر تطبيقاتها في الولايات المتحدة أيضا، حيث تزيل التطبيقات القديمة أو المزعجة (spam). وفي الصين قالت إنها أزالت من متجرها العام الماضي نحو سبعمئة تطبيق من تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية (في بي إن) التي تستخدم لتصفح مواقع الويب المحظورة في الصين.

ويعتبر السوق الصيني من أهم الأسواق بالنسبة لآبل حيث يماثل حجم أعمالها هناك نظيره في أوروبا مجتمعة، كما أن مبيعات متجر "آب ستور" في الصين بلغت نحو 17 مليار دولار حتى نهاية 2017.

المصدر : وول ستريت جورنال