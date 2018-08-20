رام الله- روطن: القت الشرطة القبض على شخص بحوزته تمثال اثري في جنين .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة المحافظة حول حيازة شخص من سكان خارج المحافظة لقطع اثرية، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار ومن بعد تحديد مكان تواجده، تم ضبطه وبحوزته تمثال اثري وتم احضاره وسماع اقواله .

واضاف البيان، بانه وبعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والاثار في جنين تبين بانها اثرية .

واكد البيان، انه تم توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة حسب الاصول .