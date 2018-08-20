وفاة مؤسس "كتلة السلام" في دولة الاحتلال أوري أفنيري

وطن- وكالات: أعلن مشفى إيخيلوف في تل أبيب، اليوم، الإثنين، وفاة الصحافي وعضو الكنيست السابق ومؤسسة حركة "كتلة السلام، أوري أفنيري، عن 95 عامًا، بعد إصابته بجلطة دماغية قبل نحو أسبوعين.

ويعتبر أفنيري من أبرز الصحافيين وقادة اليسار في دولة الاحتلال، وأسس بعد تركه صحيفة "هآرتس"، عام 1950، أسبوعيّة "هعولام هزي" (هذا العالم)، التي اشتهرت بكشفها العديد من جرائم الفساد في دولة الاحتلا.

وولد أفنيري في ألمانيا عام 1923، وهاجرت أسرته إلى فلسطين بعد صعود النازية إلى الحكم عام 1933، وفي عام 1938، انضم أفنيري إلى عصابة "الإتسل" الصهيونيّة لمدّة 4 سنوات، شارك بعدها في معارك النكبة ضمن لواء "غفعاتي"، وعمل مراسلا عسكريًا خلال النكبة، كذلك، لصحيفة "هآرتس"، وأصيب خلال المعارك إصابة خطيرة.