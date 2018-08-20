نتنياهو وبولتون يطالبان أوروبا بتكثيف الضغوط على إيران

وطن- وكالات: طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون خلال اجتماعهما في القدس المحتلة الاثنين، الدول الأوروبية بتكثيف الضغوط على إيران.

وقال نتنياهو للصحافيين "أعتقد صراحة أن على جميع الدول المهتمة بالسلام والأمن في الشرق الأوسط السير على خطى أميركا وتكثيف الضغوط على إيران" معتبراً أنه "كلما تكثفت الضغوط، كلما ازدادت فرص تراجع النظام عن عدوانيته. يجب على الجميع الانضمام إلى هذه الجهود".

وتعد تصريحاته تلميحاً مبطناً للدول الأوروبية الساعية إلى إنقاذ الاتفاق النووي والتي تعهدت بمواصلة تقديم امتيازات اقتصادية حصلت عليها ايران من الاتفاق. وتصر الدول الأوروبية على أن الاتفاق النووي يحقق هدفه في منع طهران من تطوير أسلحة نووية في الوقت الحالي.

من جهته، قال بولتون إن "عدم امتلاك إيران القدرة على (تصنيع) أسلحة نووية مسألة تشكل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة". وأضاف "لذا، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الرديء".

وتابع بينما كان واقفا إلى جانب نتانياهو "لهذا السبب، عملنا مع أصدقائنا في أوروبا لإقناعهم بالحاجة إلى اتخاذ خطوات أقوى ضد برنامج إيران للأسحلة النووية والصواريخ البالستية".

وصل بولتون إلى دولة الاحتلال أمس الأحد لمحادثات تستمر ثلاثة أيام من المتوقع أن تركز تحديداً على إيران وتواجدها في سوريا.

وكان نتنياهو حض ترامب بشدة على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015 بين إيران من جهة والقوى العظمى من جهة أخرى. وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق في أيار/مايو ما أدى الى إعادة فرض العقوبات على طهران.