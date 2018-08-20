رغم مزاعم شرطة الاحتلال اغلاقه امام المستوطنين.. الاقتحامات مستمرة للاقصى

رام الله- روطن: اقتحمت مجموعات من المستوطنين،صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة،بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، بينما تتوالى مجموعات أخرى وتستعد لاقتحامه على شكل مجموعات.

وكانت شرطة الاحتلال زعمت الأحد أنها أغلاقت المسجد الأقصى أمام مجموعات المستوطنين والسياح الأجانب خلال أيام عيد الأضحى من صباح الثلاثاء وحتى مساء الخميس.

في غضون ذلك، دعت منظمات استيطانية لإقامة صلاة تلمودية في المسجد المبارك عشية الأعياد اليهودية، معتبرة أن "زمانها ووقتها قد حان في المسجد الأقصى".

ودعت الجماعات التي تنشط ضمن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية في ساحات المسجد الأقصى، والجهر بصلوات "التوبة اليهودية".