صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على "أفضل لاعب بأوروبا"

وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018.

وتضمنت القائمة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوك مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

وحصد صلاح العديد من الجوائز والألقاب خلال الموسم الماضي، أهمها جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

وقال يويفا إن اختيار تلك القائمة المختصرة جاء من قبل لجنة تحكيم مكونة من 80 مدربا لأندية شاركت في دور المجموعات بدوري أبطال القارة والدوري الأوروبي الموسم الماضي، بالإضافة إلى 55 صحفيا اختارتهم وسائل الإعلام الأوروبية يمثلون كافة اتحادات الكرة الأوروبية.

واستندت النتيجة النهائية إلى العدد الإجمالي للأصوات. بينما لم يسمح للمدربين بالتصويت للاعبين الذين يدربونهم في أنديتهم.

ومن المقرر أن يعلن يويفا عن الفائز بالجائزة يوم 30 أغسطس/آب الجاري خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمدينة موناكو الفرنسية.