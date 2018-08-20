قاسمي: قمة ثلاثية تضم روسيا وتركيا في طهران الشهر المقبل

وطن: جددت إيران الاثنين موقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على تركيا، معتبرة أن "الشعب التركي سيتغلب على المشاكل التي يواجهها".

وفي تصريحات، له قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن إيران "تتبع سياسة واضحة جداً حيال تركيا، وإن علاقات التعاون بين البلدين وصلت إلى مستويات جيدة، وإن ذلك سيستمر على المنوال نفسه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "التعاون بين تركيا وإيران سيتواصل خلال الفترة المقبلة كما في السابق" لافتا إلى أن "القمة الثلاثية المهمة بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا ستعقد الشهر المقبل في العاصمة طهران".

وأكد أن "الاستعدادات متواصلة للتحضير لاجتماعات القمة، وأنه تم إجراء لقاءات بين الأطراف حول المواضيع بخصوص القمة".