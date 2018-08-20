40 اسيرا يعلقون اضرابهم عن الطعام احتجاجا على قطع السلطة رواتب اسرى غزة

وطن: اعلنت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال عن تعليق الاسرى المضربين في سجون الاحتلال احتجاجا على قطع رواتب عائلات اسرى قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، عن تعليق اضرابهم عن الطعام.

وقالت الحركة الاسيرة في بيان صحفي انه وبعد 26 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام الذي خاضه أكثر من أربعين أسيرا ومناضلا احتجاجاً على قطع واقتطاع رواتب ما يزيد عن 135 عائلة من عوائل الأسرى من قطاع غزة، وجراء جهود وتواصل حثيث تم بذله مع كافة من لهم علاقة بهذا الأمر وصولاً الى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأمام ما بذله من جهد بحل هذه القضية واجتماعه بالرئيس أبو مازن قبل يومين ووضع القضية على مكتب الرئيس، وما سمعه من الرئيس أبو مازن من كلام طيب وتعهده بحل الأمر جذرياً فإنه جرى اليوم تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام فوراً هذا اليوم.

واضافت الحركة الاسيرة انها سوف نتابع عن قرب ما وعد به الرئيس والذي نفهم منه أنه سيُترجم بدفع رواتب عائلات الأسرى المقتطعة لشهر أغسطس بالتزامن مع باقي إخوانهم من الأسرى.

واكدت الحركة الاسيرة إن عدم تنفيذ وعد الرئيس يعني العودة لاستئناف خطواتنا، داعية المؤسسات والقوى والفعاليات بمتابعة ومراقبة وعد الرئيس أبو مازن.