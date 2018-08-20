عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا جنوب الهند تخطى 400 قتيل

رام الله - وطن: كشف انحسار المياه في "كيرالا" اليوم الاثنين عن جثث ضحايا سقطوا خلال أعنف أمطار موسمية منذ قرن تشهدها هذه الولاية الاستوائية الواقعة في جنوب الهند، ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من400 شخص.

وعقب أسبوع من الهطولات الغزيرة، تراجعت الأمطار الاثنين فانخفض منسوب المياه في عدد من الأقاليم. في وقت تواصل مروحيات عسكرية وسفن عمليات البحث عن ناجين وعمليات إلقاء المواد الغذائية ومياه الشرب في المناطق المنكوبة.

والأحد أعلنت فرق الإنقاذ العثور على جثث ثلاثين شخصا آخرين، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 200 منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة في الثامن من آب/أغسطس وإلى400 على الأقل منذ بدء الأمطار الموسمية في حزيران/يونيو الماضي.

وتم إنقاذ 22 ألف شخص يوم الأحد فقط، فيما لا يزال نحو ألف شخص عالقين في خمس قرى حول "شينغانور" أحد أكثر الأقاليم تضررا بالفيضانات. وأقام فريق من البحرية الهندية جسرا مؤقتا فوق نهر "ثريسور" لإنقاذ نحو مئة شخص.

وقامت السلطات بإيواء حوالي725 ألف شخص في مخيمات للنازحين في هذه الولاية الوفيرة الخضرة والقبلة السياحية أثناء مواسم الجفاف.

وصرح رئيس الحكومة المحلية الشيوعية "بيناراي فيغايان" للصحف الأحد أن "العدد الإجمالي لمن لجأوا إلى5645 مخيما بلغ 724 ألفا و649 شخصا". وأكد أن الأولوية هي تأمين مياه الشرب النظيفة وإعادة التيار الكهربائي في الولاية التي يبلغ عدد سكانها33 مليون نسمة.

واستأنفت طائرات الركاب الصغيرة رحلاتها إلى "كوشين" بفضل فتح سلاح البحرية مدارج هبوط.أما المطار الدولي في هذه المدينة الكبيرة فسيبقى مغلقا حتى إشعار آخر.

وخلفت الأمطار والسيول مشاهد دمار وخراب في هذه المدينة.

ويثير تلوث مياه الشرب وتردي الظروف الصحية مخاوف من ظهور أمراض.وسيتم نشر عاملين في القطاع الصحي في القرى لمتابعة الأوضاع.

ويقوم رجال الإنقاذ بتفتيش المنازل التي غمرتها المياه في الأقاليم الأكثر تضررا مثل ثريسور وشيغانور لسحب جثث الذين علقوا بسبب الارتفاع السريع لمنسوب المياه.

وصرح أشرف علي قائد عمليات البحث في مدينة مالا الصغيرة في منطقة ثريسور إن هؤلاء "لم يتصوروا أن المياه سترتفع إلى هذا الحد من ثلاثة أمتار إلى4,5 أمتار في بعض الأماكن".

وانضم صيادو السمك بمراكبهم إلى عمليات الإغاثةعبر شبكة من القنوات الداخليةوعبرت السلطات عن شكرها لهم وقالت إن كل مركب سيتلقى تعويضا يبلغ ثلاثة آلاف روبية (37 يورو)عن كل يوم عمل.

وتبلغ قيمة الأضرار التي نجمت عن الفيضانات نحو 3 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تكشف حجم الدمار بشكل تدريجي.

فرانس24/ أ ف ب