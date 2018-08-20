موسكو تتهم الامم المتحدة بعرقلة إعادة إعمار سوريا

رام الله - وطن: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا، في الوقت الذي يدعو فيه النظام السوري، بدعم من موسكو، اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو، مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في ختام محادثات بين الإثنين: "نشرت الدائرة السياسية للأمانة العامة للأمم المتحدة ووزعت عبر نظام الأمم المتحدة مذكرة سرية تمنع منظمات تابعة لهذا النظام الأممي، من المشاركة في أي مشروع يعمل على إنهاض الاقتصاد السوري".

وأوضح أن المنظمات الأممية المعنية تهتم "حصراً بتقديم المساعدات الإنسانية".

وأضاف لافروف، مخاطباً الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: "لماذا لم يبلغ مجلس الأمن بهذا الأمر وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف موضوعي للوضع على الأرض؟ آمل بأن يوضح الأمر".

يذكر أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للنظام السوري ابتداء من نهاية العام 2015، أتاح له السيطرة حالياً على نحو ثلثي مساحة سوريا.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين بنحو 5.6 مليون شخص.

وتابع لافروف: "خلال الشهر الماضي غادر نحو سبعة آلاف لاجىء لبنان وعادوا إلى سوريا، ونحن نواصل جهودنا في هذا الاتجاه".

وقال الوزير الروسي أيضاً، إن "الظروف لتحقيق ذلك باتت قائمة وتتحسن، وأنا أتكلم عن قرارات اتخذت في نهاية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي"، على البحر الأسود والذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.