افتتاح أول مركز تغذوي متخصص في فلسطين "شروق كلينك"

وطن: افتتحت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، المركز الصحي التغذوي الأول من نوعه في فلسطين "شروق كلينيك" لأخصائية التغذية شروق المالكي في مدينة رام الله، بحضور لفيف من الشخصيات والأهالي.

ويختص المركز بتقديم برامج غذائية صحية لمرضى السكر والقلب والكبد والكلى والضغط والكولسترول، أو ممن يعانون زيادة الوزن والسمنة، وكذلك من يعانون من النحافة. كما يتم تقديم برنامج الحمية أثناء فترة الحمل والرضاعة أو ممن يبحث عن جسم صحي ومتناسق، كما تقوم العيادة بعمل الاستشارات للمرضى وتقديم النشرات الإرشادية الغذائية لهم.

وأعربت غنام عن سعادته وفخرها بافتتاح مركز تغذوي بهذه التجهيزات والتخصصات في مدينة رام الله، لما سيوفره من خدمات كبيرة ومميزة للمواطنين في المحافظة، مؤكدة أهمية الاعتناء بالأمور الصحية والتغذوية لدى جميع الفئات العمرية.

والمركز سيقدم خدماته تحت إشراف خبيرة التغذية شروق المالكي، مع فريق مؤهل من أخصائي التغذية على مدار الأسبوع، حيث تم تجهيز المركز باعتباره عيادة استشارية تخصصية بأفضل وأحدث الأجهزة في المنطقة ذات الدقة العالية، من حساب نسبة الدهون والمياه والأملاح في الجسم لتقديم البرنامج التغذوي الأنسب لكل شخص بحسب النسب، وما يحتاجه ليكون بصحة جيدة وجسم صحي مثالي خالي من الأمراض.

وقالت أخصائية التغذية شروق المالكي إن النظام الغذائي الصحي يقوم على 5 وجبات يومية: الفطور، الغداء، العشاء، زائد وجبتين خفيفتين من الفواكه، لذلك يجب اختيار حصص متنوعة ومتوازنة عند كل وجبة، لأن مفتاح نجاح النظام الغذائي الصحي هو الاعتدال، التحكم بالسعرات الحرارية، والتنوع.

وأضافت إن اتباع نمط غذائي صحي ليس بمهمة صعبة، ما على أي شخص إلا البدء خطوةً خطوة للنجاح تدريجياً في الالتزام بها، وهو أفضل من موضوع التغيير الجذري دفعة واحدة، كل خطوة سليمة تعد خطوة مهمة.

وأشارت المالكي إلى أن المركز يسعى للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين سواء المرضى أو الأصحاء، لتقديم المعلومات القيمة والاستشارات والعلاج لمن يحتاج بشكل مستمر وذلك من خلال مشروع "عيادتك لعندك" الذي ابتكرناه مؤخرا وهو عبر التنقل بشكل دوري كل فترة إلى القرى والأحياء في محافظة رام الله والبيرة مبدئيا بالتنسيق مع العيادات والبلديات المختلفة، للقاء الناس وتقديم فحوصات مجانية واستشارات تغذوية للجميع، إضافة إلى محاضرات تثقيفية متنوعة للأهالي.

ولفتت إلى أن المركز يحتوي العديد من الأجهزة الحديثة لمساعدة الجميع في معرفة الحمية الصحيحة التي يحتاجونها، إضافة إلى وجود جهاز تكسير الدهون بالتجميد (Cool Sculpting)، دون جراحة وبدون أي أثار جانبية، ليتمكن الأشخاص من التخلص من الدهون الزائدة بشكل سريع وبشكل صحي، مع متابعة تغذوية متخصصة وحميات صحية من قبل المركز بشكل دائم للحفاظ على الوضع الصحي الأمثل.

وأعربت المالكي عن أملها من تقديم أفضل الخدمات للجميع ليحصلوا على صحة جيدة بعيدا عن المشاكل الغذائية، لأن الغذاء هو الأساس ومن خلال نظام حياتنا نحدد تجاهنا.

