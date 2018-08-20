منفذ عملية "زيكيم" صباح اليوم الشهيد هاني المجدلاوي

رام الله - وطن: قال مصدر في عائلة المجدلاوي ان نجلها هاني محمد عودة المجدلاوي 24 عاما هو الذي استشهد صباح اليوم بقذيفة مدفعية شمال قطاع غزة.

وأكدت العائلة انها تعرفت على هوية نجلها من الصور التي نشرها الاحتلال الاسرائيلي له وهو ملقى على الارض خارج حدود قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعلنت صباح اليوم عن استشهاد شاب، من سكان قطاع غزة اليوم الاثنين، بدعوى تسلله لمنطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة.

ووفق موقع حدشوت 24 العبري؛ فإن شابًّا تسلل إلى منطقة "زيكيم" داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، قرب شمال قطاع غزة، مسافة 500 متر وتبادل إطلاق النار مع قوة "إسرائيلية".

وذكر أن الشاب استهدف بقذيفة من إحدى الدبابات وطائرة مسيرة.

ونشر الموقع صورة لشاب ممدّد على الأرض وحوله دماء وقطعة سلاح من نوع كلاشينكوف.