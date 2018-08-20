وفاة عنصر أمن أردني متأثرا بإصابته في تفجير الفحيص

وطن: أعلنت السلطات الأردنية اليوم الإثنين وفاة أحد أفراد قوات الدرك متأثرا بالجروح التي أصيب بها في تفجير دورية أمنية بمدينة الفحيص (غرب عمان) في الـ 10 من الشهر الجاري.

وبذلك يرتفع عدد أفراد الأمن الذين قضوا في "أحداث البلقاء" إلى 6 أشخاص، بعد وفاة اليوم.

وقالت المديرية العامة لقوات الدرك في بيان إن "الشرطي أحمد إدريس الزعبي قد ارتقى إلى ربه شهيدًا اليوم الإثنين متأثرًا بإصابته في حادثة التفجير الإرهابي الجبان، الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في 10 من هذا الشهر بمدينة الفحيص".

وكان الأردن، قد أعلن الإثنين الماضي، بأن الخلية المسؤولة عن أحداث البلقاء، ليست تنظيميًا وإنما من المؤيدين لتنظيم الدولة.

وأسفرت أحداث محافظة "البلقاء" الأردنية، والتي شهدتها مدينتا الفحيص والسلط التابعتين لها، والتي امتدت ما بين 10 و12 أغسطس الجاري، عن سقوط 8 قتلى، بينهم 5 من رجال الأمن، قبل أن يرتفع عددهم اليوم إلى 6.