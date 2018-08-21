ام الفحم تشيع فجرا الشهيد احمد محاميد بعد تسليم الاحتلال جثمانه لذويه

وطن: شيعت جماهير مدينة ام الفحم في الداخل المحتل قرابة الساعة الثانية فجرا الشهيد أحمد محاميد، الذي استشهد بنيران شرطة الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة في القدس، يوم الجمعة الماضي.

وشارك حشد من أهالي أم الفحم في الجنازة وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وأبلغت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد محاميد، مساء الإثنين، أنها ستسلمهم الجثمان عند الواحدة بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، بدون شروط.

وجاء قرار الشرطة بعد التماس قدّمه مركز "عدالة" عن العائلة، على شروط الشرطة التي كانت بدايةً اقتصار عدد المشاركيين في التشييع على 50 مشيّعًا وإيداع كفالة قدرها 100 ألف شيكل، لتتراجع عن ذلك وتقرر أن يكون عدد المشيّعين 150 مشيعًا وإيداع كفالة 50 ألف شيكل، ولاحقًا، بعد استئناف عدالة تنازلت الشرطة عن شروطها كافّة.

وقررت المحكمة العليا إنه في حال أخلّت الشرطة بتعهدها، فإن المحكمة ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لبحث الالتماس.